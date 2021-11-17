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С начала года в Прикамье в ДТП погибли 211 человек
Основными причинами трагических столкновений и съездов с дороги стали несоблюдение очередности проезда, нарушение правил обгона и скоростного режима. Не смотря на снижение количества ДТП с участием пешеходов (-20,2%), в каждом четвертом смертельном происшествии в регионе погибает пеший участник дорожного движения. С начала года погибло 58 пешеходов, при этом 67,2% данных происшествий произошли по неосторожности самих пешеходов.
По итогам 10 месяцев 2021 года на территории Пермского края зарегистрировано 204 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 14 детей погибло и 204 ребенка получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с участием детей снизилось на 17,7% и на 24,4% меньше пострадало детей в результате ДТП, при этом на 600,0% увеличилось число погибших несовершеннолетних. Половина смертельных аварий произошла по неосторожности самих детей.
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