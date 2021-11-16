Детям о безопасном поведении в быту

В Перми наиболее частыми причинами возникновения пожаров с травмированним и гибелью людейв текущем года стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Напомним обстоятельства последнего случая пожара, в котором погиб ребенок.

В многоквартирном доме Дзержинского района вечером 3 ноября произошла трагедия. Вквартире во время возгорания были один из родителей и двое детей. Взрослый и 10-летняя девочка смогли спастись, а ее 12-летний брат залез под диван.

Прибывшие на место пожарные нашли и вытащили ребенка из горящей квартиры. Подоспевшие медики тут же начали реанимировать ребенка, прямо вподъезде, но их усилий оказалось недостаточно, мальчик погиб.

Жильцы подъезда были эвакуированы, площадь пожара была небольшой, вкомнате горела детская кроватка.

Согласно статистическим данным с начала года на территории Пермского края погибло 23 ребенка, два из них на территории городского округа.

Еще 20 детей получили травмы. Основными условиями, способствующими гибели детей стало то, что взрослые оставляли их без присмотра и то, что возгорания происходили ночью, когда люди спали.

Ребята, если вы остались дома одни, соблюдайте правила безопасного поведения:

- Без взрослых не включай газ!

- Не играй со спичками!

- Помни! Спички детям не игрушка!

- Осторожно обращайся с электричеством, не забывай выключать электроприборы!

Чтобы не случилось, старайся сохранять спокойствие!

В случае чрезвычайной ситуации, пожара, позвони по телефонам:

01, 101, 112

- назови свою фамилию

- свой адрес

- четко объясни, что случилось.