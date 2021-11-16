Остановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернутся на прежнее место
Временную остановку «Октябрьская площадь» по нечетной стороне улицы с участка от улицы Пушкина до улицы Краснова перенесут на участок от улицы Луначарского до улицы Пушкина по Комсомольскому проспекту для постоянного размещения.
Временная остановка «Кинотеатр Октябрь» по нечетной стороне, размещенная напротив здания на Комсомольском проспекте, 51, будет перенесена на место постоянного размещение по Комсомольскому проспекту, 47.
Пассажирам автобусных маршрутов №1, 19, 45, 50, 51, 59, 60, 74 необходимо быть внимательнее. Актуальное расписание, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
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