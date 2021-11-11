21 ноября на телеканале «Россия» стартует Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица»
Конкурсантам «Синей птицы» подвластны любые жанры: они поют и танцуют, играют на музыкальных инструментах, выполняют немыслимые трюки, летают над сценой и катаются на льду, читают стихи, прозу и даже рэп. Эти дети, которые сегодня только пробуют себя на сцене конкурса, уже завтра будут представлять Россию на крупнейших международных площадках – музыкальных, спортивных, театральных – на высоком профессиональном уровне.
В новом сезоне к ректору Академии русского балета А.Я. Вагановой Николаю Цискаридзе, пианисту-виртуозу Денису Мацуеву и народному артисту России Сергею Безрукову присоединятся народная артистка России Марина Неелова и молодой, но уже признанный пианист и композитор Кирилл Рихтер – представитель российского музыкального минимализма. В креслах судей они окажутся впервые, но возможность оценить таланты ребят из «Синей птицы» у них уже была. Выпускники предыдущих сезонов наравне с известными артистами участвовали в концерте на Байконуре и в акции Памяти «22 июня, ровно в 4 часа…» в парке «Зарядье». Оценивать конкурсантов по-прежнему будут и зрители – их голоса помогут участникам пройти в финал.
Ведущая конкурса «Синяя птица» – Дарья Златопольская.
Премьера нового сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». С 21 ноября, в 18:40 на телеканале «Россия».
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