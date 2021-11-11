В 2021 году в Прикамье построено и реконструировано более 41 километра автодорог
Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: "Региональных дорог у нас свыше 3,5 тысяч километров, то есть у нас 12 подрядных организаций, и при Управлении автомобильных дорог у нас есть дорожно-эксплуатационная служба. Управлением автомобильных дорог проведён эксплуатационный контроль, проверка противогололёдных материалов, техники - компании готовы".
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