Грабителю пермских школьников вынесен приговор

Кировский районный суд г. Перми вынес приговор 38-летнему рецидивисту, который ограбил троих школьников. Все преступления произошли в марте текущего года, с разницей в несколько дней. Мужчина выслеживал ребят, которые возвращались из школы домой."Злоумышленник ловил момент, когда ученики оставались на улице одни, затем подбегал к ним сзади, вырывал из рук гаджеты и скрывался. В двух случаях, подростки пытались догнать обидчика, но тщетно", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Грабителя задержали оперативники из УМВД России по г. Перми возле ломбарда в тот момент, когда он попытался сбыть один из похищенных телефонов. В ходе досмотра задержанного и проведенного обыска по месту жительства сыщики изъяли 2 похищенных гаджета. Известно, что мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.Суд признал его виновным в инкриминируемых деяниях и приговорил к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание рецидивист будет в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.