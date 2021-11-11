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Грабителю пермских школьников вынесен приговор
"Злоумышленник ловил момент, когда ученики оставались на улице одни, затем подбегал к ним сзади, вырывал из рук гаджеты и скрывался. В двух случаях, подростки пытались догнать обидчика, но тщетно", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Грабителя задержали оперативники из УМВД России по г. Перми возле ломбарда в тот момент, когда он попытался сбыть один из похищенных телефонов. В ходе досмотра задержанного и проведенного обыска по месту жительства сыщики изъяли 2 похищенных гаджета. Известно, что мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.
Суд признал его виновным в инкриминируемых деяниях и приговорил к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание рецидивист будет в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.
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