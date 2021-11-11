Всероссийская перепись населения выходит на финишную прямую

Больше 80% жителей Пермского края приняли участие во Всероссийской переписи населения. Для достижения 100-процентного результата осталось 4 дня. О русских народных традициях руководитель самодеятельного коллектива Константин Угин знает многое. В силу профессии работал на сцене и с представителями других народов Прикамья. Сегодня мужчина заканчивает самостоятельную перепись на портале Госуслуги. По итогу - интересно узнать, насколько многонационален Пермский край.Константин Угин: "Считаю, что перепись населения важна. По статистике узнать, сколько процентов людей той или иной национальности проживает не только на территории Пермского края, но и на территории Российской Федерации".Представителя союза узбеков Арапбая Маматраимова порадовали вопросы. Теперь в листе можно указать несколько национальностей (если родители представители разных народов), а также владение несколькими языками.Арапбай Мамотроимов, председатель РОО «Союз Узбеков Пермского края»: "Перепись населения очень нужная и важная. В Пермском крае проживает более 123 национальности. Призываю всех пройти перепись, потому что это важно для будущего Пермского края".Между тем, чтобы принять участие во Всероссийской переписи населения, осталось не так много времени. Длится она до 14 ноября. Участвовать в ней могут граждане России, иностранцы и те, кто без гражданства. В Пермьстате считают, по итогу десятилетия такой срез информации крайне важен.Владимир Белянин, руководитель «Пермьстата»: "Нам интересно не только, сколько нас, но и какие мы. Тот же уровень образования. Может быть, где-то национальные школы нам надо развивать. Все это будет использовано в работе и не только для ученых и власти, это надо тому же бизнесу".На данный момент участие в переписи приняли более 80% жителей Прикамья. Внести себя «в историю» можно все так же тремя способами: принять переписчика дома, а их в крае работает около 5 тысяч, посетить стационарный участок или ответить на вопросы самостоятельно онлайн на портале Госуслуги.Предварительную цифру, сколько же нас на территории Прикамья, обещают озвучить в январе следующего года. Конкретные данные можно будет узнать в апреле.