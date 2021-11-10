Зима наступает: в Прикамье может установиться постоянный снежный покров

В Перми к вечеру ожидается усиление снегопада, на севере и востоке края он будет еще сильнее. По прогнозам синоптиков на этой неделе по всему региону должен установиться постоянный снежный покров. Столбик термометра перейдет в зимний диапазон - плюсовые значения вряд ли возможны. Наступает зима. Сегодня вечером и предстоящей ночью пермяки уже смогут в этом убедиться. Что касается севера и северо-востока края, то местным жителям уже сейчас можно доставать шубы.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ Пермского края: "Самым холодным днем недели будет ночь на четверг с температурой минус 7-12 градусов, по востоку до -15...-17 градусов. Начиная с пятницы потеплеет до 0...-3 градусов, ежедневно будет идти снег. Несмотря на возможные оттепели, снег уже таять не будет, к концу недели высота снежного покрова в Перми может составлять около 10 см, а в восточной части края - до 30 см. На этой неделе осадков будет много - от полутора до двух недельных норм".