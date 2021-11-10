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← В Перми с 1 января 2022 года планируется изменение границ зоны платных парковок

В Березниках открыли музей полиции

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В Березниках, в канун Дня сотрудников органов внутренних дел, открыли музей полиции. Экспонаты собирали по всему краю почти год. Главное правило – каждый предмет должен быть с историей.Сейчас уже на пенсии, а раньше Анатолий Белкин и сам носил погоны. Так что не понаслышке знает о каждом из экспонатов, представленных на полках. Все это реальные предметы, которые использовали милиционеры.
Анатолий Белкин, председатель совета ветеранов Березниковской полиции: "Эти предметы передали ветераны милиции. Вот скажем, эти весы, с помощью этих весов взвешивали те же наркотики вплоть до миллиграмма".В Березниковском отделе полиции в торжественной обстановке открыли первый музей, посвященный органам правопорядка. Сбор экспонатов длился почти год.
Можно увидеть, как выглядело рабочее место милиционера в 80-х годах. Все на столе погружает в атмосферу тех лет: и старинные документы, и телефон для внешней и внутренней связи, и печатная машинка. Фонды музея при этом продолжают пополняться.
Накануне профессионального праздника в полиции Березников произошло еще одно важное событие. Закончился капитальный ремонт второго этажа здания отдела ГИБДД, который обошелся в 10 миллионов рублей.
Олег Мизин, начальник отдела МВД России по Березниковскому городскому округу: "Здесь разместятся подразделения ГАИ, ГИБДД, конвойная служба, ППС, отдел уголовного розыска".
На ремонт помещений, как и на открытие музея, средства были выделены из бюджета компании «Уралкалий». С инициативой выступил директор по безопасности предприятия, а ныне депутат краевого парламента по 15-м округу - Андрей Силаев. Андрей Силаев, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Мы все живем в нашем большом городе, наши родные и близкие в нем живут, наши работники, поэтому мы считаем, что охрана правопорядка это общая наша задача. Мы ставили себе цель создать комфортные условия для работы сотрудников полиции, и я надеюсь, что у нас это получается".
Сейчас осталось завезти мебель, и в новые помещения полицейские заедут до конца ноября. А что касается музея, его обещают сделать открытым для всех желающих. Школьники и студенты, в частности, уже проявили желание побывать здесь на экскурсии.


Опубликовано: 10.11.2021 в 11:20 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми с 1 января 2022 года планируется изменение границ зоны платных парковок

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