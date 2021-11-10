В Перми с 1 января 2022 года планируется изменение границ зоны платных парковок. Как отметили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», это необходимо для повышения эффективности функционирования улично-дорожной сети Перми, а также в связи существующим дефицитом парковочных мест.В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» рассказали, что в городе ведется постоянный мониторинг заполняемости парковочных мест, расширение зоны платной парковки проходит поэтапно в течение нескольких лет. Это делается для повышения безопасности дорожного движения и эффективности функционирования улично-дорожной сети Перми, а также в связи существующим дефицитом парковочных мест.С 1 января 2022 года планируется включение в зону платных парковок следующих участков улиц:улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского,улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта,улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади.Перед расширением зоны платных парковок городские власти провели ремонт проезжей части и обустроили парковочные места на улице Полины Осипенко и Пионерской.Размер платы за пользование парковочными местами на этих участках будет составлять 20 рублей в час. Для оплаты можно использовать один из способов:- мобильное приложение «Горпарковки» или сайт http://permparking.ru;- SMS-сообщения;- паркомат (банковской картой);- абонемент;- платежный терминал.