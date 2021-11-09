В Прикамье обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса

Салоны красоты, химчистки и частные учреждения дополнительного образования наряду с остальными видами бизнеса, наиболее пострадавшими из-за пандемии, теперь могут рассчитывать на льготные кредиты под 3%, если сохраняют у себя занятость персонала. Кроме того, с ноября начинается выплата безвозмездных грантов бизнесу в размере одного минимального размера оплаты труда на одного сотрудника. Тема помощи малому и среднему бизнесу обсуждалась на заседании «Опоры России» с участием губернатора Дмитрия Махонина.Федеральная программа льготного кредитованияпозволит социально ориентированным предприятиям региона, а также из отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии, получить льготные кредиты под 3% годовых. Главное условие - сохранить занятость персонала. Из новшеств - возможность поддержки теперь также есть у салонов красоты, химчисток, тех, кто оказывает дополнительные образовательные услуги.

Расчёт ведётся так: количество сотрудников умножается на МРОТ, затем на 12 месяцев. Например, если на предприятии работают 15 человек, оно может рассчитывать на льготный кредит в размере 2,3 млн рублей.

Выплаты по программе уже начались. Также в ноябре стартовал прием заявок на выдачу безвозмездных грантов бизнесу в размере одного МРОТ на одного сотрудника. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Подробности готовы рассказать в «Опоре России», где сегодня представили нового председателя регионального отделения.Ирина Южанинова, член Совета ПРО «Опора России», директор ООО НП «Камская химическая компания»: "В «Опоре России» действительно состоят предприниматели активные, инициативные, готовые работать не только на своё благополучие, но и на благополучие Пермского края, заниматься наставничеством".

Участие в заседании принял губернатор Дмитрий Махонин. Речь шла в том числе о поддержке предпринимателей на региональном уровне: например, до 2023 года в Прикамье действуют налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП, применяющих патентную или упрощённую систему налогообложения.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Эти меры позволят создавать новый бизнес и возможность инвестировать те суммы, которые предприятия экономят, не платя в полной мере тех налогов, которые прописаны в Налоговом кодексе, тем самым будут развиваться более быстрыми темпами. Ну, и ключевая задача таких объединений, как ваша, состоит в разъяснении тех мер поддержки, которые есть".