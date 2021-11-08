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← В Прикамье начали перечислять выплаты на третьего и последующего ребенка

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю проведет личный приём граждан

11 ноября 2021 года исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России проведёт приём граждан в приемной Президента Российской Федерации.11 ноября 2021 года с 14.00 до 15.00 исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Дмитрий Сергеевич Анащенко проведет личный приём граждан в режиме телефонной связи в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 64, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
На личный прием можно обратиться по вопросам проведения процессуальных проверок, возбуждения и расследования уголовных дел следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.
Приём будет проводиться по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 249-54-05.

Опубликовано: 08.11.2021 в 14:35 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Прикамье начали перечислять выплаты на третьего и последующего ребенка

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