Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю проведет личный приём граждан
На личный прием можно обратиться по вопросам проведения процессуальных проверок, возбуждения и расследования уголовных дел следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.
Приём будет проводиться по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 249-54-05.
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