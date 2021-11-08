В Прикамье начали перечислять выплаты на третьего и последующего ребенка
Семьи, у которых родился третий и последующий ребенок и у которых доход ниже 2 прожиточных минимумов, получают ежемесячную выплату. Источник этой выплаты - средства федерального бюджета.
Напомним, срок выплаты за октябрь был перенесён в связи с решением технических вопросов по переводу федеральных средств в регион. Ранее ожидалось, что выплата будет направлена на счета получателей 10 ноября.
Однако, как сообщили в министерстве социального развития Прикамья, краевым властям удалось добиться того, чтобы федеральные деньги поступили в регион раньше ожидаемого срока, и уже сегодня, 8 ноября, средства начинают направляться семьям.
Выплата за ноябрь поступит в срок - до 26 числа. Таким образом, семьи в ноябре получат сразу две выплаты.
Телефон «горячей линии» Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края - 8-800-302-83-89 (в будние дни с 09:00 до 18:00).
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