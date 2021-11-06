В Перми открыли новую экотропу
Экологическая тропа «С любовью, лес» создана МКУ «Пермское городское лесничество» по мотивам книги «Тайная жизнь деревьев» немецкого натуралиста, автора научно-популярных книг Петера Вольлебена.
Экологическая тропа имеет входную группу и 11 остановок, обустроенных в виде скамеек. На тропе можно узнать о «деревьях-пионерах», росте корней дерева, «ярусах» – лесных этажах, «деревьях-путешественниках» и многом другом.
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