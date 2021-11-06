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МЧС Прикамья предупреждает о сильных дождях с мокрым снегом
Также в некоторых районах будет гололёд, возможно отложение мокрого снега на проводах. При этом ветер также будет сильным: ночью порывы могут достигать до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью –2…3°, днем -1…4°.
МЧС просит жителей быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах.
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