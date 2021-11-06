Пермяки могут бесплатно вывезти строительные отходы на специальные площадки

Как рассказали в департаменте ЖКХ администрации Перми, сейчас таких площадок две – в Пермском районе на Бродовском тракте (координаты 57.943993 56.403344) и в Краснокамске на улице Шоссейной, 29. Обе уже начали принимать строительный мусор от населения. Режим работы – с понедельника по субботу с 09:00 до 19:00. Все отходы, которые привезут жители на площадки, будут использованы вторично – такое сырье активно используется как дорожная подсыпка, дренажный материал, а также при ремонтных и строительных работах.

Жители могут самостоятельно вывезти мусор на ближайшую площадку. Прием и переработка материалов ведется бесплатно. Обустройство площадок для накопления строительного мусора позволит избежать появления несанкционированных свалок на контейнерных площадках, в оврагах, лесных массивах и на обочинах дорог.

Строительный мусор не относится к ТКО и крупногабаритным отходам и должен утилизироваться жителями самостоятельно. Но зачастую он попадает на контейнерные площадки или на «дикие» свалки. Часто недобросовестные компании под видом вывоза строительных отходов берут с граждан деньги за утилизацию мусора. А сами вываливают мешки с кирпичом, фрагменты бетонных плит и перекрытий, куски кровли и тому подобное возле контейнеров для ТКО. Нередко такие отходы попадают и в сами контейнеры, препятствуя выгрузке бытового мусора. При подъеме наполненных строительными хламом баков выходят из строя погрузочные механизмы. А если все-таки контейнер удалось выгрузить, то при утрамбовке мусора в машине ломается прессовочный механизм.