Пострадавшему бизнесу Прикамья помогут льготными кредитами
Пострадавший бизнес Прикамья сможет получить льготные кредиты по федеральной программе ФОТ 3.0. Воспользоваться ими смогут предприниматели и компании, уже получавшие займы, направленные на сохранение занятости, а также предприятия малого и среднего предпринимательства шести новых отраслей - это дополнительное образование детей и взрослых; услуги по дневному уходу за детьми; бытовое обслуживание; химчистки; стоматология;парикмахерские и салоны красоты. Финансирование начнут выделять с 1 ноября.
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