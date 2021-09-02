На благоустройство музея-заповедника в Усолье направят 69 млн рублей

На выездном заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина в Березниках обсудили вопрос по благоустройству историко-архитектурный музея-заповедника «Усолье Строгановское». На минувшей неделе инициатива по развитию рекреационной зоны на территории комплекса стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проводится по поручению президента РФ с 2018 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».Как подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, региональное Правительство особое внимание уделяет развитию Усолья Строгановского – краевые власти неоднократно проводили совещания по сохранению и преобразованию локации. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Это значимое место для Прикамья. Считаю, что этот историко-архитектурный музей достоин того, чтобы стать туристической «жемчужиной» России. Мы будем к этому стремиться. Победа в конкурсе позволяет нам привлечь федеральное финансирование, чтобы сделать определенный прорыв в благоустройстве территории. Большая работа на объекте выполняется муниципалитетом совместно с Министерством культуры края уже в этом году – ведется обустройство подъездных дорог, прокладка коммунальной инфраструктуры к основным зданиям. Важно, что местные власти занимаются также вопросом развития гостиничного кластера вблизи музейного комплекса – ведут переговоры с частными инвесторами. Убежден, что постепенно мы сделаем так, чтобы эта территория была полностью благоустроена».Глава города Березников Константин Светлаков рассказал, что проект «Усолье. Регенерация культуры» будет реализовываться в несколько этапов. В следующем году будет выполнена первая очередь. Площадь благоустраиваемой территории составит 1,8 гектаров.Так, пространство напротив Спасо-Преображенского собора планируется наполнить новыми функциями, установить на нем торговые и туристические объекты, создать места отдыха для взрослых с малыми архитектурными формами, устроить необычную детскую площадку, стилизованную под городок солеваров.Кроме того, на территории появится концертная площадка-амфитеатр, запланировано большое количество озеленительных работ, в том числе создание сада «Строгановское барокко».В дальнейшем на территории музея планируется выполнить реконструкцию Господского сада, создать Аптечный огород на территории дома-музея Брагина, организовать казачий хутор и школу, построить танцевальную площадку при усадьбе князей Голициных, обустроить пляж в северо-западной части острова и спортивную зону. Кроме того, планируется подготовить парковочные места и установить остановочные павильоны.Общая стоимость проекта оценивается в 69 млн руб., из них федеральные средства составят 50 млн руб., почти 14 млн руб. направит муниципалитет и чуть более 4 млн руб. планируется привлечь из внебюджетных источников. На данный момент уже выбран подрядчик для разработки проектно-сметной документации. Им стала компания «Артекс». Ожидается, что проект будет готов в начале следующего года.По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин дал ряд поручений: Министерству культуры Пермского края – разработать план культурных и событийных мероприятия для музейного комплекса; членам рабочей группы по развитию водного транспорта – предусмотреть возможность уже в 2022 году наладить речное сообщение по маршруту «Пермь – Березники – Усолье»; Государственной Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края – контролировать реконструкцию архитектурных объектов комплекса; администрации городского округа Березники – активизировать работу по реализации проекта гостиничного комплекса на въезде в музей на 57 номеров.