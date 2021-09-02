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В ТЦ "Триада" произошел пожар
Из торгового центра при помощи спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы спасены 2 человека. В 9 часов 50 минут возгорание ликвидировано на 2 этаже. Эвакуация персонала из здания проведена до прибытия пожарной охраны.
В тушении пожара принимали участие 15 единиц техники и 60 человек личного состава. Пострадавших нет. Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводится проверка, обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.
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