Пермский край получит 140 школьных автобусов
«Хочется назвать те регионы, которые прежде всего получат автотранспорт. Это Пермский край, Республика Башкортостан, Омская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Нижегородская область, Удмуртская Республика. В эти регионы по программе будет отправлено более 3 тыс. новых автомобилей», – сказала она.Исходя из предварительного распределения Минпросвещения и Минпромторга России, в Пермский край ожидается поставка 140 школьных автобусов.
По информации регионального министерства образования, всего в Пермском крае более 290 общеобразовательных организации осуществляют подвоз 21 тыс. школьников. На сегодняшний день 100% ребят из отдаленных территорий обеспечены подвозом.
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