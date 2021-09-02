Пермский край получит 140 школьных автобусов

В Минздраве пояснили, кому врачи будут назначать прибывшие накануне в Пермь вакцины «Спутник Лайт» и «КовиВак». Первая является однокомпонентной, то есть достаточно будет одной инъекции. Специфика препарата такова, что его рекомендуют людям, записавшимся на ревакцинацию, и тем, кто уже переболел коронавирусом и спустя полгода пришел за профилактической прививкой. «КовиВак» - в Прикамье прибыла небольшая партия, всего 2340 комплектов - это двухкомпонентная вакцина. Врачи будут предлагать её в первую очередь онкобольным. Также «КовиВак» используется в тех случаях, когда у человека не формируются в должном количестве антитела после укола «Спутником V». Тем, кто с ковидом и вакциной еще не встречался, показан «Спутник V».