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← На благоустройство музея-заповедника в Усолье направят 69 млн рублей

Пермский край получит 140 школьных автобусов

Прикамье вошло в число первых регионов РФ, которым за счет федеральных субсидий будет поставлен специализированный транспорт для перевозки детей. Об этом на заседании штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» заявила в среду Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Хочется назвать те регионы, которые прежде всего получат автотранспорт. Это Пермский край, Республика Башкортостан, Омская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Нижегородская область, Удмуртская Республика. В эти регионы по программе будет отправлено более 3 тыс. новых автомобилей», – сказала она.Исходя из предварительного распределения Минпросвещения и Минпромторга России, в Пермский край ожидается поставка 140 школьных автобусов.
По информации регионального министерства образования, всего в Пермском крае более 290 общеобразовательных организации осуществляют подвоз 21 тыс. школьников. На сегодняшний день 100% ребят из отдаленных территорий обеспечены подвозом.

Опубликовано: 02.09.2021 в 12:14 в рубрике - Новости T7-inform

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