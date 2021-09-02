В День знаний открыт новый корпус школы «Фотоника»

В Перми в День знаний открыли новый корпус для школы № 93 «Фотоника». Он рассчитан на 400 мест, помимо спортивного и актового залов здесь есть 4 мастерских и 5 лабораторий. В другой школе «Приоритет», на улице Голева, сдали в эксплуатацию новый стадион.

Одиннадцатиклассница Лиза всерьёз занимается лёгкой атлетикой, поэтому новый стадион оценивает как профи — можно бегать в «шиповках» и ставить новые рекорды. Елизавета Москалёва, ученица 11 класса школы «Приоритет»: "Построили новый стадион — это, конечно, очень здорово. То, что было — всякие корни, асфальт, это было не очень безопасно".

С такой радостной новости начинается учебный год в пермской школе «Приоритет». Много лет здесь работает спортивный клуб «Эверест», который входит в десятку лучших в городе.Оксана Склюева, директор школы «Приоритет»: "У нас есть ребята, среди которых и кандидаты в мастера спорта, много призёров, много победителей — и такая современная спортивная инфраструктура, конечно, нам очень нужна".

Глава Перми, Алексей Дёмкин, поздравил ребят с появлением современного стадиона и подарил футбольный мяч.

Школа «Приоритет» — это более 2 тысяч учеников, которые не только поддерживают себя в форме, но и защищают честь города на различных соревнованиях. Помимо беговых дорожек, футбольного поля, здесь появились площадки для волейбола и баскетбола, а также тренажёры, на которых с удовольствием будут заниматься и родители ребят. А это уже школа «Фотоника» и классическая линейка для первоклашек перед новым корпусом. Новый корпус рассчитан на 400 мест. Помимо учебных кабинетов, спортивного и актового зала здесь размещены 4 мастерских и 5 лабораторий. Например, вот эта — радиотехники и электроники. Теперь здесь создана инновационная образовательная среда для подготовки новых инженерных кадров. Алексей Дёмкин, глава Перми: "Я рад тому, что здесь будет воспитываться действительно инженерная элита нашего города. Ведь инженеры, они в большей степени оказывают влияние на прогресс и меняют нашу жизнь. Поздравляю вас всех с Днём знаний!"

В школы Перми первого сентября отправились 15 тысяч учеников. Появление новых корпусов и стадионов с каждым годом делает их выбор богаче — какую профессию и какое увлечение выбрать.