Пермяки могут контролировать оплату за капремонт онлайн
Данный функционал доступен только для тех собственников, чьи многоквартирные дома формируют фонд на общем счете регионального оператора.
Чтобы попасть в личный кабинет, собственнику нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Затем в поле «Номер лицевого счета» нужно добавить свой лицевой счет (его номер можно посмотреть на квитанции), в поле «ФИО» в качестве плательщика необходимо занести данные собственника, дату и сумму последней оплаты, код подтверждения, указанный справа. После сохранения лицевого счета откроется вся информация о начисленных и оплаченных взносах по помещению.
Действующая сегодня региональная программа капитального ремонта Прикамья сформирована до 2044 года. Сейчас она включает в себя 12 696 домов, из которых сбор средств на общем счете Фонда ведут 8464 дома, на специальном счете – 4232 дома.
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