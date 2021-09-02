Пермяки могут контролировать оплату за капремонт онлайн

На сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пермского края для удобства жителей теперь доступна функция «Личный кабинет». С помощью нового сервиса жители могут оплачивать взносы на капитальный ремонт, формировать платежные документы в электронном виде и получать информацию о начисленных и оплаченных взносах как по своему личному счету, так и по дому в целом.Данный функционал доступен только для тех собственников, чьи многоквартирные дома формируют фонд на общем счете регионального оператора.Чтобы попасть в личный кабинет, собственнику нужно зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Затем в поле «Номер лицевого счета» нужно добавить свой лицевой счет (его номер можно посмотреть на квитанции), в поле «ФИО» в качестве плательщика необходимо занести данные собственника, дату и сумму последней оплаты, код подтверждения, указанный справа. После сохранения лицевого счета откроется вся информация о начисленных и оплаченных взносах по помещению.Действующая сегодня региональная программа капитального ремонта Прикамья сформирована до 2044 года. Сейчас она включает в себя 12 696 домов, из которых сбор средств на общем счете Фонда ведут 8464 дома, на специальном счете – 4232 дома.