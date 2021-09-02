В Березниках открыли новую школу

1 сентября в Березниках открыли новую школу на 1200 мест. Она разместилась в строящемся микрорайоне «Любимов» и получила название «Инженерия». Все укомплектовано самым передовым оборудованием.Новая школа в березниковском микрорайоне Любимов, построенная по нацпроекту «Образование», рассчитана 1224 ученика. Учитывая активное заселение новых домов, классы пустовать точно не будут.

Как и положено при сдаче любого образовательного объекта, школа с самого начала оснащается самым современным оборудованием. В столовой уже расставлены столы и лавки, разве что меню на завтра еще не развешено. Даже бассейн уже заполнен водой, хоть сейчас проводи первое занятие по плаванию.С новым оборудованием во время рабочей поездки знакомиться губернатор края Дмитрий Махонин. И здесь действительно есть что показать.

Ольга Лобанова, заместитель директора по учебной работе школы №22 г. Березники: "С шикарными лабораториями физическими, химическими, биологическими, потрясающее оборудование для информатики".

В Березниках, городе химиков, по-другому и быть не могло. Новая школа так и называется «Инженерия», отсюда и специализация учебного заведения.

Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Конечно, радует и количество бассейнов, и спортивных залов, но еще в большей степени, именно с точки зрения инженерной школы, меня радуют все образовательные возможности, которые появились. Это возможности по последнему слову техники, с точки зрения развития наших детей". В рамках рабочей поездки здесь же в Березниках губернатор инспектирует строительство физкультурно-оздоровительного центра и ремонт поликлиники. И уже на выездном заседании правительства вновь возвращаются к теме строительства школ и детских садов. Молодежь должна иметь равные условия развития здесь и сейчас, вне зависимости от места проживания.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году мы рассчитываем, что порядка 9 школ в регионе будет построено и порядка 10 детских садов. Мы всегда обращаем внимание на качество выполнение работ и сроки. И очень важно, чтобы то, что мы анонсируем, было реализовано".

