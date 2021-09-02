В Перми открыли променад на набережной
В августе променад на набережной реки Камы был закрыт на гарантийный ремонт. В ходе эксплуатации уже открытых участков выявился ряд дефектов, которые требовали устранения. Так, потрескалась плитка на променадной части набережной. В основном, это было связно с тем, что за неимением альтернативного подъезда она использовалась как проезд для технического транспорта к ремонтируемому участку. Сейчас подрядчик устранил все дефекты. Променад открыт для прогулок.
В ближайшее время будет открыт спортивный участок набережной. В спортивной зоне точками притяжения для горожан станут спортивная и воркаут площадки, беговая дорожка, площадки с тренажерами, площадки для игры в мини-футбол и баскетбол.
Также откроется зона амфитеатра с подсобным помещением, смотровой площадкой и зрительными местами. Место для амфитеатра выбрано не случайно. Эта площадка вписывается в рельеф местности и отлично просматривается со всех сторон, в том числе с верхнего яруса набережной на улице Окулова.
На этом преображение набережной не закончится. Уже сейчас разрабатывается проект берегоукрепления и благоустройства набережной в Кировском районе. Также городские власти готовят проект еще одного участка – от Вокзала «Пермь 1» до створа улицы Сибирской – чтобы все 2,5 км набережной стали полноценной зоной для отдыха, развлечения и времяпрепровождения пермяков.
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