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Эксперты подсчитали стоимость букета к Дню знаний
Как и ожидалось, дороже всего порадовать классного руководителя обойдется москвичам: в столице цветы ко Дню знаний стоят 1608 рублей. На втором месте рейтинга – Югра с ценой букета в полторы тысячи, а на третьем – Тюменская область со средним чеком на 1300. Самые скромные по стоимости школьные букеты аналитики нашли в Псковской, Кировской областях и в Пермском крае – у нас средняя цена – 728 рублей. В списке самых популярных цветов: розы, хризантемы, гвоздики и гербера.
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