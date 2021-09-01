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Школьники и студенты Прикамья с сентября начнут получать «Пушкинские карты»
Всероссийская инициатива «Пушкинская карта» позволит молодому поколению приобщаться к классике, современному искусству и народной культуре, а также повысит доступность культурных услуг для молодежи по всей стране.
В Пермском крае свое участие уже подтвердили знаковые учреждения культуры, среди которых – Пермская краевая филармония, Пермский ТЮЗ, Пермский театр оперы и балета, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, Пермский академический Театр-Театр, Дом Мешкова, Музей пермских древностей, Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», Пермская синематека (киноцентр «Премьер»). В регионе к проекту активно готовятся муниципальные учреждения – Чердынский краеведческий музей, Чайковский историко-художественный музей, Березниковский историко-художественный музей, Верещагинский музейно-культурный центр, Краеведческий музей Александровского городского поселения и другие.
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