2 сентября у цирка будет работать мобильный пункт вакцинации

2 сентября в Мотовилихинском районе Перми у цирка будет работать мобильный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.Пройти вакцинацию можно бесплатно и без записи с 17.00 до 20.00. Иммунизацию будут проводить вакциной "Спутник-Лайт". При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.«Спутник-Лайт» - однокомпонентная вакцина, по сравнению с двухкомпонентным «Спутником- V», обладает большей скоростью иммунного ответа. Уже через неделю после инъекции начинается выработка антител, подходящих для защиты от коронавируса. Через месяц их количество достигает максимума и сохраняется до полугода. Такой экспресс-эффект, по заверению разработчиков, может пригодиться для быстрого формирования коллективного иммунитета во время очередной волны коронавируса.В конце июня 2021-го «Лайт» стал доступен почти всем россиянам. Его основное назначение – ревакцинация тех, кто ранее привился «Спутником-V». Кроме того «Лайт» ставят тем, кто перенёс коронавирус не меньше полугода назад.Перечень состояний, при которых «Лайт» делать нельзя, совпадает со «Спутником V». Это повышенная чувствительность к веществам в составе вакцины, тяжёлые аллергические явления, возраст младше 18-ти и кормление грудью. Также «Лайт» пока не используют для беременных. Заболевания в острой стадии или обострение хронических недугов – повод отложить прививку. Вакцинироваться «Лайтом» можно будет через 2 недели после ремиссии или излечения.