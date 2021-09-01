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Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 88 тысяч
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 88 239. В числе 472 новых инфицированных 186 пациентов мужского пола, 286 – женского, среди заболевших 45 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 47 человек, от 30 до 49 лет – 137 человек, 176 в возрасте 50-64 и 67 человек старше 65 лет.
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