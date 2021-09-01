В компании «Новогор-Прикамье» отчитались о подготовке к зиме

В последний день лета о подготовке к зиме отчитались в компании «Новогор-Прикамье». Одних сетей водоснабжения в этом сезоне в Перми обновили больше 40 километров.

В тишине, более подобающей операционной, сотрудники «Новогора» ставят на место гигантское чугунное колено. Виртуозная работа, тонкая и требующая осторожности и внимательности. И так каждое лето — многочисленные объекты ресурсоснабжающей организации готовятся к зиме. Это касается не только собственно сетевого хозяйства компании, но технологического оборудования, зданий и сооружений. Объёмы ремонта и обслуживания техники огромные.

Ян Ваньков, заместитель главного инженера по оборудованию «Новогор-Прикамье»: "У нас 1 газовая котельная, 15 тепловых пунктов, порядка 80 насосных станций, часть из которых работает от электрического обогрева".Это внутренняя «кухня» новогоровцев, хотя и она играет важнейшую роль в бесперебойной подаче холодной воды в квартиры пермяков и работе канализации. А вот что мы видим на улицах Перми.

Это работы, например, по замене сетей — они обновились этим летом более чем на 40 километров, капитально отремонтировано 100 и установлено 80 новых единиц запорной арматуры — это те самые гигантские задвижки, которые позволяют минимизировать количество отключаемых домов. Но вернемся к опыту аварий прошлой зимы. Холода, мало снега, как результат - массово перемерзали трубы, по которым вода заходит в здания. В нашем регионе за зиму грунт в нашем регионе промерзает на глубину примерно 2 метра. И если у вас нет возможности переложить водовод по нормативу, придется заняться своей трубой с применением современных технических решений. Подогревать ее и изолировать.

Страдают от проблем с сетями, проложенными с нарушением строительных нормативов, в основном, жители частного сектора, которые строили трубопроводы самостоятельно. Но прошлой зимой были аварии и на соцобъектах, и в старых многоквартирных домах с ненормативными вводами.Роман Харитонов, заместитель главного инженера «Новогор-Прикамье»: "Со своей стороны «Новогор», научившись на прошлой зиме, подготовил технику, подготовили дополнительное оборудование, для того чтобы размораживать вводы".

Кроме того, «Новогор» обновил 23 ввода в дома, отремонтировал более 350 колодцев, заасфальтировал и благоустроил после раскопок более 340 объектов.

