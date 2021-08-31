Возле краснокамской набережной обнаружен разлив маслянистой жидкости

Мертвая рыба в жидкости странного цвета, на первый взгляд похожей на бензин. Такую находку обнаружили местные рыбаки возле краснокамской набережной.Обеспокоены такой находкой и местные жители. Ведь картина, замеченная на набережной Камы в Краснокамске, сопровождается резким запахом. По словам одного из рыбаков, подобное он заметил тремя днями ранее, но в тот момент мертвой рыбы было гораздо больше.

Что касается жидкости ее характеризуют как маслянистую, цвет радужный, а местами черный, как нефть. У некоторых очевидцев после некоторого времен нахождения здесь начала болеть голова, появился странный привкус во рту. Видео с мертвой рыбой уже в другом районе- поселке Полазна- так же мелькало в социальных сетях в начале августа. На нем видно, как волнами тысячи мертвых мальков прибивает к берегу. Эту жуткую картину запечатлел на видео местный рыбак.

Аналогичный пейзаж видели в поселке Бор-Лёнва, который находится выше Полазны. Берега, усыпанные мальками, были замечены в Чермозе, Добрянке, поселке Нижний Лух, Косьве и Иньве. По словам представителей Росрыболовства, причина габели - нехватка кислорода из-за интенсивного цветения в воде.И если в этом случае все зависит от развития водорослей, которое происходит естественным образом и человеку никакне вредит,то судя по запаху и цвету воды, очевидно, что в Краснокамске ситуация иная. В ней еще предстоит разобраться.