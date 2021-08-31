В Прикамье сотрудники наркоконтроля задержали двух братьев-гроверов
В общей сложности сыщики изъяли 130 кустов конопли и около 5 килограммов готовой к употреблению марихуаны. По словам оперативников, гроверы сбывали наркотики через знакомых.
"К делу братья подошли основательно. Их частный двухэтажный дом напоминал, скорее, плантацию конопли. Полицейские обнаружили в жилом помещении 9 теплиц, оборудованных системами вентиляции, полива и освещения. К тому же полиция нашла еще и стенд с записями: на нем братья ежедневно делали пометки о проделанной работе и собранном урожае", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По факту культивирования наркосодержащих растений, хранения и сбыта запрещенных веществ возбуждены уголовные дела. Оба родственника арестованы.
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