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В Осе благоустроят Ярмарочную площадь

В Осе благоустроят Ярмарочную площадь. Сделать это предложили школьники во время «Парламентского урока». Теперь проект получит деньги национального проекта. Вместе с одноклассницами Наталья теперь точно знает, как изменить мир вокруг себя. Все началось с обычного рассуждения на тему городских преобразований на парламентском уроке. Закончилось – полноценным инфраструктурным проектом.
Наталья Завьялова, ученица школы №2 г. Осы: "Идея нашего проекта - создать здесь культурно-развлекательный парк «Место встречи». Будут развлекательные площадки, спортивные, площадки для мастер-классов, библиотека под открытым небом".Благоустроить решили Ярмарочную площадь — место, знакомое каждому осинцу. Именно здесь встречаются жители всех поколений.
Фаина Коробейникова: "Место очень знаковое, все праздники здесь происходят, дети, детей очень много, вечером молодежь здесь собирается. Будет реконструкция этой площади, мы очень этого ждем. Весь город этого ждет".
Проект школьников получил поддержку главы округа и был номинирован на голосование на федеральной площадке «Формирование комфортной городской среды» и победил. Теперь идея будет реализована в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».Ольга Фортова, заместитель директора по воспитательной работе школы №2 г. Осы: "Я думаю, ребята будут освещать этот в соцсетях, будут говорить, что их идеи. Они очень трепетно отнеслись к голосованию в комфортной городской среде, подключили всех знакомых, всю свою среду молодежную, чтобы только выиграл этот проект".
В планах на первом этапе построить новую хоккейную коробку, площадку для волейбола и фитнеса, трибуны и отдельное здания для переодевания.
Проект в итоге получился настолько масштабный, что за один строительный сезон его не реализовать. Он рассчитан на 3 года, и начать планируют со спортивных объектов.Традиции проведения парламентских уроков в Прикамье уже 16 лет. Активное участие в проекте принимают депутаты Законодательного собрания и других представительных органов. И теперь это точно не просто теоретические занятия.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Участие молодого поколения в решении местных вопросов важно для развития территорий. Депутаты всегда поддерживали такие инициативы. Объединяя усилия региональных, местных властей и общественности, можно добиваться значительных результатов".
Ближайший парламентский урок состоится уже 2 сентября. В нём примут участие ученики школ Бардымского, Еловского, Осинского и Чаковского округов. Новые идеи можно генерировать уже сейчас.

Опубликовано: 31.08.2021 в 12:15 в рубрике - Новости T7-inform

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← C 1 сентября для жителей трёх микрорайонов Перми изменят автобусные маршруты

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