C 1 сентября для жителей трёх микрорайонов Перми изменят автобусные маршруты

C 1 сентября жители трёх микрорайонов Перми получат новые транспортные связи. Автобусный маршрут №19 свяжет микрорайон возле фабрики «Гознак» с Комсомольским проспектом, автобус №26 – микрорайон Гарцы-2 с микрорайоном Садовый, а автобус №78 – микрорайон Чапаевский с центральной частью города.В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что жители района возле фабрики «Гознак» и улицы Блюхера обратились с просьбой восстановить прямую связь их микрорайона с Комсомольским проспектом и улицей Героев Хасана. В связи с этим было принято решение об изменении маршрута следования автобусов №19 «микрорайон Липовая гора – улица Попова». С 1 сентября от Центрального рынка они будут следовать вниз по шоссе Космонавтов до печатной фабрики «Гознак».Благодаря изменению маршрута следования части автобусов №26 «микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского – микрорайон Крольчатник» через микрорайон Гарцы-2 впервые начнет курсировать автобус, работающий по регулированному тарифу, с предоставлением всех льгот и скидок, предусмотренных действующим тарифом. Кроме того, у жителей появится прямая беспересадочная связь с социальными объектами, расположенными в центральной части Мотовилихинского района. С 1 сентября часть автобусов будет следовать до микрорайона Гарцы-2 по улицам Мотовилихинской, 2-я Чермозской, Колыбалова, Лядовской и далее по привычному маршруту в сторону площади Восстания.Также с 1 сентября будет изменен маршрут следования автобусов №78 «микрорайон Кислотные дачи – ПНИПУ»: он станет совершать заезд в микрорайон Чапаевский. Отметим, что ранее жителям был доступен только внутрирайонный маршрут №58 «микрорайон Васильевка – микрорайон Вышка-2», а изменения в маршруте следования автобусов №78 обеспечат прямую связь с центральной частью города.Кроме изменений маршрутов следования, с 1 сентября планируется увеличение количества автобусов на маршрутах №1, №3, №4, №5, №6, №7, №10, №11, №14, №15, №16, №18, №20, №21, №24, №27, №28, №29, №30, №32, №36, №40, №41, №45, №47, №48, №50, №51, №54, №55, №56, №58, №59, №60, №62, №63, №64, №67, №68, №73, №74, №75, №77, №80, №88. Эти автобусы перейдут на осеннее расписание.Также в связи с открытием движения по улице Попова с 31 августа скорректировано расписание на автобусных маршрутах №6, №7, №15, №20, №33, №41, №53, №60.