1 сентября в Перми появится новая остановка

С 1 сентября будет введена в эксплуатацию автобусная остановка «улица Ивановская» по чётной стороне улицы Якова Свердлова. При движении в направлении центра города остановку на ней будут совершать автобусные маршруты №16, №18, №24, №32, №36, №38, №77 и №78.В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что обустройство нового остановочного пункта позволит жителям микрорайона Рабочий посёлок пользоваться автобусными маршрутами, которые следуют по улице Якова Свердлова. Ранее жителям приходилось использовать остановку «Рабочий посёлок» на улице Уральской, которая находится на значительном расстоянии от жилого массива. Сейчас заканчивается обустройство площадки и установка знаков.Также по просьбам жителей в маршруты следования некоторых автобусов были добавлены дополнительные остановки. Автобусы №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2», №49 «микрорайон Заозерье – станция «Пермь-2», №50 «микрорайон Крохалева – станция «Пермь-2» и №54 «улица Мильчакова – станция «Пермь-2» – микрорайон Хмели» в направлении станции «Пермь-2», теперь также совершают посадку и высадку пассажиров на остановке «улица Локомотивная».Автобусы кольцевого маршрута №69 «микрорайон Ива – улица Грачёва» в направлении площади Дружбы теперь совершают посадку и высадку пассажиров на остановке «улица Макаренко (по бульвару Гагарина)». На автобусном маршруте №53 «Центральный рынок – 10-й микрорайон» в направлении 10 микрорайона добавлена остановка «улица Пушкина (по требованию)». На время реконструкции улицы Карпинского на автобусном маршруте №28 «проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» добавлена остановка «Школа №3» по улице Советской Армии.