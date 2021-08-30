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В День знаний потеплеет до +20
Вторник станет самым холодным днем недели, днем возможны осадки, температура воздуха + 10...+15 градусов.
В День знаний циклон начнёт смещаться, в Прикамье поступит тёплый воздух, столбик термометра поднимется до +20. Осадков почти не будет, однако ночью будет холодно: + 3...+8.
2 сентября станет самым тёплым днем недели - предварительно обещают до 25 градусов тепла.
В пятницу похолодает до +15, вероятны дожди и грозы. Субботняя погода будет тёплой, осадков должно быть значительно меньше.
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