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Житель Кизела набросился на друга с бензопилой
В феврале текущего года мужчина у себя дома употреблял спиртные напитки совместно со своей сожительницей и другом. В ходе распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт.
"Хозяин стал выгонять засидевшегося гостя из дома, но тот уходить не торопился. Тогда осужденный принес из сеней бензопилу, завел ее и нанес один удар вращающейся цепью пилы по руке оппонента. В результате потерпевший получил различные травмы пальцев руки, которые впоследствии были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
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