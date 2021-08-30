11-летний художник-волонтер посвятил картину пермской общественнице

11-летний художник-волонтер из Арзамаса посвятил свою картину пермской общественнице Галине Море. Рыжий полосатый кот словно говорит, что делать повседневные чудеса - легко, а взамен можно получить благодарность четвероногого.Три года назад у Паши Абрамова погиб любимый кот, и в память о нем мальчик сделал исследовательскую работу "Что может маленький Волонтер?" о важности животных в жизни человека и наоборот. Работа переросла в социальный проект, которым Паша занимается с мамой Екатериной. Вместе они проводят концерты, посвящённые приютам и бездомным животным. Через год появился проект «Добрая кисть». Поначалу Паша буквально занимался натуральным обменом- предлагал и обменивал работы на товары для животных, передавал их в приюты. Общественные организации стали сами заказывать картины и выставлять на аукцион. Творчество мальчика пользуется спросом, нередко рисунки уходят зарубеж. Картина, посвящённая пермячке, вне аукциона. О Галине Море рассказала одна из подписчиц группы Павла. Недавно мальчик смотрел новости заметил какую- то усталость, решил поддержать человека. Он писал работу для себя, взяв собирательный образ.