По факту крушения в Пермском крае бомбардировщика возбуждено уголовное дело

Военно-следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту крушения в Пермском крае самолета Су-24. Следователи будут разбираться, было ли нарушение правил полетов или подготовки к ним. 27 августа СУ-24 летел на плановый ремонт. Полет выполнялся без боекомплекта. Около 17.30 в небе над Верещагинским районом у воздушного судна отказала техника. Самолет упал на землю возле деревни Кричано, в 95 километрах от Перми.

Очевидцы: «Мы были в Карагайском районе и видели, что самолет на большой скорости с гулом пролетел очень низко. Из хвоста шел черный дым».Самолет упал в лесу, поэтому на земле жертв и разрушений нет. Находившиеся на борту командир экипажа и штурман сумели катапультироваться. На их поиски сразу же вылетел вертолет со спасателями. По имеющейся информации, летчики обнаружены в удовлетворительным состоянии и доставлены в больницу. Члены экипажа получили переломы. Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов в любых метеоусловиях, в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей. Введен в эксплуатацию в феврале 1975 года, после чего прошел несколько модернизаций. На данный момент снят с производства.