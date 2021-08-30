По факту крушения в Пермском крае бомбардировщика возбуждено уголовное дело

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Очевидцы: «Мы были в Карагайском районе и видели, что самолет на большой скорости с гулом пролетел очень низко. Из хвоста шел черный дым».Самолет упал в лесу, поэтому на земле жертв и разрушений нет. Находившиеся на борту командир экипажа и штурман сумели катапультироваться. На их поиски сразу же вылетел вертолет со спасателями. По имеющейся информации, летчики обнаружены в удовлетворительным состоянии и доставлены в больницу. Члены экипажа получили переломы. Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов в любых метеоусловиях, в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей. Введен в эксплуатацию в феврале 1975 года, после чего прошел несколько модернизаций. На данный момент снят с производства.
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