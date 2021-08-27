Образовательные кластеры помогут подготовить старшеклассников к ЕГЭ

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По словам Алексея Дёмкина, суть данного проекта в том, что несколько школ в микрорайоне объединятся для предоставления углубленного образования для школьников старших классов. Например, в одной школе – сильное преподавание математики, в другой – английского языка. Ребята, которым нужно повысить свои знания по отдельным предметам, смогут посещать дополнительные занятия в другой школе.
Так, с 1 октября в тестовом режиме запускается проект сетевых кластеров в четырёх районах Перми: Индустриальный (лицей №8, лицей №3, школа №136, школа №108), Свердловский (школа №93, гимназия №33, школа №42), Дзержинский (Дуплекс, Приоритет, школа №32), Мотовилихинский (школа дизайна «Точка», школа №50). Сейчас 12 школ формируют списки сетевых педагогов, списки групп учеников, разрабатывают сетевые учебные планы.
Предполагается, что в проекте примут участие 60 педагогов и 120 школьников.
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