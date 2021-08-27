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День знаний влетит в копеечку: сколько стоит собрать ребенка в школу
Самые высокие средние траты в расчете на одного ребенка-школьника в этом году в Москве и Омске - по 11 тысяч рублей. На втором месте – Новосибирск -10800 рублей. Чуть меньше - в Казани и Самаре. В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске родители уже потратили в среднем по 10 тысяч на ребенка. В Волгограде и Перми — по 9 тысяч.
Таким образом, по отношению к прошлому году родительские траты в преддверии 1 сентября в мегаполисах выросли в среднем на 20%.
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