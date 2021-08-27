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Движение на улице Попова будет запущено 28 августа
Подрядчик закончил устройство дорожного полотна, осталось завершить благоустройство улицы – закончить устройство тротуаров, газонов, провести озеленение. К началу сентября на дорогу нанесут разметку.
После реконструкции на улице Попова появилась дополнительная полоса для движения общественного транспорта (по направлению от улицы Петропавловской к Коммунальному мосту) на участке от улицы Петропавловской до остановки общественного транспорта «улица Окулова» (расположенной между улицей Монастырской и улицей Окулова). Количество полос движения на примыкании к улице Петропавловской увеличилось.
Кроме того, продолжится строительство надземного пешеходного перехода через улицу Попова в створе улицы Советской. В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Петропавловской. По направлению движения в сторону центра города на уширении проезжей части будет недоступна крайняя правая полоса. Снять временное ограничение движения планируется к ноябрю. Завершить строительство надземного пешеходного перехода планируется летом 2023 года.
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