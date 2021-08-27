В Прикамье пройдет автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

30-31 августа по территории Пермского края пройдет автопробег в рамках IV Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». В этом году маршрут автопробега проходит через крупные города – Пермь, Березники, Соликамск.Основным мероприятием акции является анонимное бесплатное экспресс-тестирование всех желающих на ВИЧ-инфекцию, путем анализа крови из пальца. За 20 минут участник тестирования сможет не только узнать свой ВИЧ-статус, но и получить консультацию по путям передачи ВИЧ-инфекции, диагностики, лечению и основам профилактики этого опасного заболевания. Прошедшие экспресс-тестирование получат сувениры и информационно-просветительские материалы по вопросам ВИЧ/СПИД.Акции будут организованы 30 августа в г. Березники (ул. Юбилейная, 88) и в г. Соликамске (Воскресенская площадь). В г. Перми акция пройдет 31 августа (ул. Ленина,60), на автопарковке у центрального входа в ТРЦ «Колизей Атриум». Время осуществления экспресс-тестирования с 12.00-18.00 час.Помимо мероприятий в рамках автопробега, жители края могут анонимно бесплатно пройти тест на ВИЧ в краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД по адресу: г.Пермь, ул. Свиязева, д.21 (м/р Нагорный).