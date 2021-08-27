В Перми сотрудники ДПС задержали пьяную мать, которая перевозила ребенка на скутере

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Освидетельствование показало, что нарушительница была в состоянии алкогольного опьянения. Барышню отстранили от управления, а ее 2-летнего сына передали родственникам. За неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка на молодую мать составили протокол по ст.5.35 КоАП РФ.
"Известно, что в январе текущего года она, не имея права управления транспортным средством уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В отношении нарушительницы полиция составила шесть административных материалов. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом виде по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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