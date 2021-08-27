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В Пермский край поступила партия вакцины «Спутник V»
По данным специалистов Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе привиты 660,7 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 517,6 тыс. человек.
Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступило 812 939 комплектов вакцины. Из них 646 193 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 107 156 – «Спутник Лайт», 50 960 – «ЭпиВакКорона», 8 630 – «КовиВак».
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