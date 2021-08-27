В Прикамье отменен запрет на работу по выходным дням крупных торговых центров

В Пермском крае внесены изменения в перечень мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, отменен запрет на работу по выходным дням (субботам и воскресеньям) крупных торговых и торгово-развлекательных центров, а также гипермаркетов, расположенных в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском.Напомним, решение Оперштаба ограничить работу ТЦ и ТРК принято 5 августа, и было продиктовано задачей снизить в выходные дни наплыв в торговые объекты жителей небольших населенных пунктов, чтобы не допустить их заражения и рост заболеваемости в территориях края. Одновременно, это был призыв к ТЦ и ТРК – обратить внимание на контроль за соблюдением требований безопасности.По данным регионального Минпромторга, за недели, пока в пяти городах Прикамья по выходным была приостановлена работа объектов непродовольственной торговли площадью свыше 8 тыс. кв. метров, ТЦ и ТРК смогли усилить контроль за соблюдением мер предупреждения и профилактики COVID-19.«В этот период удалось прекратить ежедневный рост числа заболевших. Поэтому принято решение перед 1 сентября открыть торговые и торгово-развлекательные центры. Но их владельцам и сотрудникам необходимо обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, исключить скопления посетителей, чтобы избежать любых рисков заражения жителей края – в каждом населенном пункте региона эти меры необходимо обеспечить», - сообщили в оперштабе.Глава края Дмитрий Махонин поручил региональному Минпромторгу и другим министерствам и ведомствам максимально усилить контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции в торговых и торгово-развлекательных центра, продуктовых магазинах, общественном транспорте и других местах массового пребывания людей.Губернатор также заострил внимание на том, что с началом нового учебного года возрастет количество контактов между людьми, а значит - риски увеличения заболеваемости. Поэтому к следующему заседанию оперштаба, которое состоится 30 августа, профильным министерствам совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю необходимо подготовить соответствующие рекомендации для системы образования. На особом контроле должны стоять вопросы обеспечения в школах противоэпидемической безопасности при организации образовательного процесса. Это нужно, чтобы исключить нахождение в классах ребят с признаками болезни и предотвратить распространение инфекции.Измениями в указ также предусмотрено продление до 30 сентября всех текущих ограничительных мер, действующие на территории Пермского края, включая работу заведений общественного питания в ночные часы. Изменения вступят в силу с момента опубликования документа.Напомним, в Прикамье запрещена работа ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений. Ограничена деятельность кафе, ресторанов и других организаций общественного питания в период с 01:00 до 06:00 часов. Не домускается проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий. Жителям края необходимо соблюдать масочный режим – в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, в помещениях банков, организаций, лифтах, на парковках и других местах скопления людей.