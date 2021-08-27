По итогам 2020 года Пермский край занял 8 место в стране по производству сыра

В 2020 году производство продукции агропромышленного комплекса в Пермском крае выросло более чем на 5% относительно 2019 года. При этом, рост выработки молока – на 3,5 %, яиц – на 4,1%, а увеличение валового сбора зерна составило 19%.Край занял 8 место по производству молока в Приволжском федеральном округе и 8 место по производству сыра и сырных продуктов в РФ. Объем инвестиций в отрасль превысил 3,3 млрд руб., что выше на 28,7 % по сравнению с 2019 годом.В прошлом году благодаря государственной поддержке сельхозпроизводителей в виде субсидий в размере 661 млн руб. в Пермском крае было реализовано 46 инвестпроектов с объемом инвестиций 2,2 млрд руб.В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» было создано 15 субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, с 2020 года появились новые направления господдержки сельхозпроизводителей. Так, с прошлого года в Прикамье можно получить возмещение от 40% до 50% стоимости приобретенной техники. Общая сумма выплат на покупку 36 единиц сельскохозяйственной техники, из них 29 единиц российского производства, составила почти 95 млн руб.В 2021 году также продолжается поддержка сельских поселений и сельхозпроизводителей по всем направлениям. Уже сегодня в АПК края реализуется 11 инвестиционных проектов в молочном и мясном скотоводстве, птице- и растениеводстве, переработке молока общей стоимостью практически 2 млрд руб.