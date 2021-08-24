Госавтоинспекция провела рейд «Внимание, пешеход!»

В преддверии учебного года у сотрудников госавтоинспекции резко прибавляется работы. И без того напряженный график пополняют события, связанные с подготовкой к первому сентября. В этом году всё усугубляется непростой дорожной обстановкой. Такой вид ДТП, как наезд на пешехода, в Перми по количеству произошедших дорожных инцидентов занимает второе место, а вот по тяжести последствий вышел на первое. Данное направление взято на особый контроль. Так, в Кировском районе Перми Госавтоинспекция провела комплексное рейдовое мероприятие «Внимание пешеход».

Кирилл Дёмин, инспектор ДПС 2 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД МВД России по г. Перми: "В ходя сегодняшнего рейда за текущий час в Кировском районе были привлечены два пешехода, которые перешли дорогу в неположенном месте, также водители, которые, управляя транспортными средствами, не предоставили преимущества пешеходам".

В таких рейдах принимают участие не только сотрудники дорожно-патрульной службы, но и отделений пропаганды безопасности дорожного движения, инспекторы по делам несовершеннолетних, школьники и общественники. Они проводят профилактические беседы с велосипедистами и пешеходами, детьми и взрослыми. Младшим вручают яркие и наглядные листовки и напоминают об опасностях улицы, а их родителей просят еще раз обратить внимание на поведение детей на дороге.