Танцуют все!

Пермяков сегодня приглашают прогуляться по городу в танце. Участники станцуют по заранее выбранному маршруту. Место встречи — памятник Татищеву в сквере на Разгуляе. Старт в 19:00.Принять участие в танцевальной прогулке могут все желающие. Участники будут перемещаться все вместе по заранее выбранному маршруту. По словам организаторов, уметь двигаться профессионально совершенно не нужно, важно просто любить танец.

Елизавета Медведева, организатор: «У танцевальной прогулки у Dance Walking очень простая цель - наслаждаться жизнью, танцем. Каждый преследует свою цель: досуг с друзьями, отвлечься от рабочей суеты, глубокий терапевтический эффект по принятию себя и своего танца. Одна глобальная цель - наслаждаться движением и наслаждаться танцем».Для участия нужно быть готовым не смутиться, когда на тебя смотрят прохожие. Также потребуется удобная обувь и одежда, плеер или телефон с наушниками. Минимум сумок.

Всех желающих потанцевать на городских улицах ждут в сквере имени Татищева возле памятника. Отсюда участники двинутся на улицу Петропавловскую, пройдут мимо хореографического училища и завершат танцы у оперного театра.

Старт в 19:00. На Dance walking нет ограничений по возрасту, танцевальным навыкам, мировоззрению. Главная цель - снять привычные маски в виде статусов и социальных ролей. Плейлист будет у всех участников один, его заранее подготовили организаторы.Елизавета Медведева, организатор: «Обговариваем организационные моменты, сверяем маршрут и по общему такому велению на три два один мы одновременно включаем плейлист и начинаем нашу танцевальную прогулку».

Изначально такие прогулки были придуманы журналистом Беном Аароном из Нью-Йорка. В 2014 году они стартовали в Москве и распространились по городам страны и ближнего зарубежья. В Перми движение зародилось пять лет назад, сегодня состоится уже 23 танцевальная прогулка.