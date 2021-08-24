Танцуют все!
Елизавета Медведева, организатор: «У танцевальной прогулки у Dance Walking очень простая цель - наслаждаться жизнью, танцем. Каждый преследует свою цель: досуг с друзьями, отвлечься от рабочей суеты, глубокий терапевтический эффект по принятию себя и своего танца. Одна глобальная цель - наслаждаться движением и наслаждаться танцем».Для участия нужно быть готовым не смутиться, когда на тебя смотрят прохожие. Также потребуется удобная обувь и одежда, плеер или телефон с наушниками. Минимум сумок.
Всех желающих потанцевать на городских улицах ждут в сквере имени Татищева возле памятника. Отсюда участники двинутся на улицу Петропавловскую, пройдут мимо хореографического училища и завершат танцы у оперного театра.
Старт в 19:00. На Dance walking нет ограничений по возрасту, танцевальным навыкам, мировоззрению. Главная цель - снять привычные маски в виде статусов и социальных ролей. Плейлист будет у всех участников один, его заранее подготовили организаторы.Елизавета Медведева, организатор: «Обговариваем организационные моменты, сверяем маршрут и по общему такому велению на три два один мы одновременно включаем плейлист и начинаем нашу танцевальную прогулку».
Изначально такие прогулки были придуманы журналистом Беном Аароном из Нью-Йорка. В 2014 году они стартовали в Москве и распространились по городам страны и ближнего зарубежья. В Перми движение зародилось пять лет назад, сегодня состоится уже 23 танцевальная прогулка.
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