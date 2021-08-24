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В аэропорту Перми впервые приземлился самолет МС-21-300
Это первый летный прототип перспективного российского среднемагистрального самолета МС-21-300 (бортовой номер 73051. Добавим, что воздушные судна планируется оснащать по выбору заказчика одним из двух типов двигателей: американским PW1400G-JM либо пермским ПД-14 (разработан в ОАО «Авиадвигатель» на базе ПС-12).
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