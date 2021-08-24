С 1 января 2022 года школьники начальных классов получат право бесплатного проезда в транспорте Перми

На заседании Пермской городской Думы было утверждено предоставление дополнительных льгот для отдельных категорий пассажиров – школьников начальных классов и малоимущих, многодетных семей.В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что с 1 января 2022 года право на бесплатный проезд получат учащиеся 1-4-х классов. Члены малоимущих, многодетных семей получат скидки на оплату проезда: скидку 30% на приобретение проездного на месяц на 30 поездок и скидку 40% на безлимитный проездной на месяц.Теперь перед городскими властями стоит задача обеспечить эти категории пассажиров проездными документами. Для этого в ближайшее время будет изготовлена партия карт, которые к концу осени – началу зимы 2021 года можно будет получить в пунктах выдачи и пополнения проездных документов, а также в школах (для учеников).Для школьников начальных классов проездной будет реализован на базе школьной карты, которую не надо будет продлевать и пополнять вплоть до завершения ребенком четвёртого класса. После окончания ребёнком начальной школы карту при необходимости можно будет использовать как обычный льготный проездной документ. Для членов многодетных малоимущих семей будут выпущены специальные льготные карты, которые нужно будет ежемесячно пополнять.